Саммит стартует в Индонезии с 15 ноября.

Президент Джо Байден и лидер Российской Федерации Владимир Путин должны посетить саммит "Большой двадцатки", который стартует в Индонезии 15 ноября. Официальные лица США стараются предотвратить встречу лидеров.

Об этом пишет издание Politiko.

Отмечается, что Байден сделал шаг для встречи с Путиным на саммите, чтобы обсудить вопрос освобождения американских пленников, в том числе звезду WNBA Бритни Гринер. При этом никаких переговоров с Кремлем о заключении сделок не планируется.

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В то же время не исключено, что в какой-то момент пути Байдена и Путина на саммите могут пересечься, но официальная встреча не планируется. Кроме того, предпринимаются меры, чтобы исключить встречу американского президента с российским коллегой в коридоре или даже на групповом фото.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник", - заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Напомним, что президенты Путин и Байден встречались только один раз на саммите в Женеве летом 2021 года, а последний их разговор состоялся в феврале, всего за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время между Вашингтоном и Пекином стартовали переговоры о том, что на G-20 пройдет первый личный саммит между президентом США и китайским лидером Си Цзиньпином.

Саммит Большой двадцатки в Индонезии - что известно

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила свое обещание лично "вызвать" президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".

4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заяивил, что поездка российского президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Индонезии, сейчас под вопросом. Российская сторона заявила о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

11 сентября заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Байден не заинтересован во встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки".

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