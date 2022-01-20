Джо Байден не исключил возможность вступления Украины в альянс в будущем.

Президент США Джо Байден считает, что Украине вряд ли удастся в ближайшее время войти в состав НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Глава Белого дома заявил, что сообщил об этом президенту РФ Владимиру Путину во время переговоров.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - сказал Байден.

Причиной он назвал то, что Украина до сих пор не выполнила все необходимые для вступления в НАТО требования. В то же время Байден не исключил возможность вступления Украины в альянс в будущем.

Также президент США отметил, что для вступления страны в НАТО нужна поддержка всех его членов.

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Напомним, что 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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