Только Россия ответственна за смерти и разрушения, которые принесет это нападение, заявили в США.

Американский президент Джо Байден сегодня в 19:00 по киевскому времени выступит в Белом доме по поводу российского вторжения в Украине. СМИ узнали, что США готовят в ответ на агрессию Путина.

Об этом сообщает Европейская правда.

Брифинг должен состояться после заседания Совбеза. Как сообщил собеседник издания, президент США должен выйти к прессе, в том числе для объявления санкционным решений.

"Как мы говорили, Союзники по НАТО и наши партнеры наложат серьезные санкции против России как следствие этого нападения. Лидеры G7 будут встречаться для координации этого. Путин выбрал заранее спланированную им войну, которая принесет катастрофические потери жизней и страдания людей", - цитирует ЕП источник.

Представитель США подчеркнул, что только Россия ответственна за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.

Также Байден объявит о предоставлении Украине дополнительного оружия для самозащиты.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину: в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.