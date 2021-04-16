По словам президента, если на этой встрече речь пойдет об Украине, то такое обсуждение не будет предметным и правильным.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно относится к идее двусторонних переговоров президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Относительно предложения Байдена встретиться с Путиным в третьей стране, некоторые страны сказали, что они открыты для этого. Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат", - заявил он.

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По словам президента, такая встреча могла бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами должен быть. "Потому что иногда, когда такие великие державы не разговаривают, то страдают другие, и поверьте нам, мы это понимаем", - добавил президент.

Также президент отметил, что этой возможной встрече лидеры США и России могут обсуждать вопросы Украины.

"Если вы хотите мое мнение – если они будут поднимать вопрос Украины, я уверен, что такой вопрос может быть актуальным. Здесь речь идет даже не о справедливости. Мне кажется, это было бы не так предметно обсуждать вопрос Украины без нас. Это не будет предметно и не будет правильно. Это еще раз покажет, что большим по размеру странам кажется, будто все (вращается – УНИАН) вокруг них, но мир гораздо больше", - подчеркнул глава Украинского государства.

Что этому предшествовало

16 апреля Байден призвал Путина воздержаться от военных действий против Украины и заявил о готовности продолжать вводить санкции против России, если она будет продолжать вмешиваться в демократию в США.

Вместе с тем Байден верит, что США и РФ могут начать диалог по стратегической стабильности для развития сотрудничества, безопасности и контроля над вооружениями.

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Автор: Константин Гончаров