Президент США Джо Байден выступит с заявлением по России.

Президент США Джо Байден 15 апреля выступает с речью, посвященной России.

Об этом говорится в распространенном Белым домом обновленном графике главы государства.

Онлайн-трансляция обращения начнется 15 апреля в 23:30 по киевскому времени. Детали обращения не разглашаются.

Также речь будет транслироваться в переводе.

Санкции США против России

Сегодня, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

Также сообщается, что Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов.

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Автор: Олег Давыгора