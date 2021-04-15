Выступление Байдена с речью о России / фото REUTERS
Президент США Джо Байден 15 апреля выступает с речью, посвященной России.
Об этом говорится в распространенном Белым домом обновленном графике главы государства.
Онлайн-трансляция обращения начнется 15 апреля в 23:30 по киевскому времени. Детали обращения не разглашаются.
Также речь будет транслироваться в переводе.
Санкции США против России
- Сегодня, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.
- Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.
- Также сообщается, что Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов.
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