Байден доложит о ситуации на российско-украинском приграничье.

Американский президент Джо Байден выступит в Белом доме в 22:30 по киевскому времени по поводу угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Байден доложит о ситуации в отношениях между Россией и Украиной.

Президент "повторит, что США остаются открытыми к дипломатическим контактам на самом высоком уровне и опираются на многочисленные дипломатические возможности, которые союзники и партнеры Америки предлагают РФ в последние месяцы".

"Соединенные Штаты, как и раньше, считают, что дипломатия и деэскалация – лучший путь вперед, однако готовы к любому сценарию", – цитирует агентство пресс-релиз Администрации.

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