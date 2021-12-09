Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает анонимные источники, на которые Associated Press ссылалось, описывая позицию Вашингтона относительно перспектив членства Украины в НАТО, "ненадежным фундаментом" для формирования точки зрения.

Об этом он заявил в комментарии Ліга.net.

"Сами предположения, что позиция любого постороннего государства может остановить НАТО на какой-то срок в решении своих вопросов, это уже определенный удар по репутации НАТО и суверенным правам его членов и партнеров", – сказал Подоляк.

Подоляк считает, что невозможно выставить какой-то временной, политический или юридический барьер, ограничивающий построение отношений НАТО и независимых государств.

Читайте такжеПереговоры Зеленского и Байдена: названо ориентировочное время"И тем более Украина в своих внешнеполитических инициативах или действиях руководствуется исключительно собственными прагматическими целями", – подытожил он.

Что предшествовало

Сегодня на сайте Associated Press появилась статья о намерениях Вашингтона снизить риски полномасштабного вторжения РФ в Украину. Со ссылкой на анонимный информированный источник, авторы материала писали, что некоторые из официальных лиц Госдепа США предупредили Киев о маловероятных перспективах вступления страны в НАТО "в ближайшие 10 лет".

В гарантиях невступления Украины в НАТО заинтересован лично Путин

30 ноября российский президент Владимир Путин, комментируя информацию о подготовке России к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для России будет создание угроз для ее безопасности.

Путин сослался на военные учения НАТО и Украины в Черном море, якобы беспокоясь, что на бомбардировщиках могло быть ядерное оружие.

"Вы спросили об Украине, где эти красные линии? Они прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить из этой территории", – ответил Путин.

В то же время Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

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Автор: Яна Ставская