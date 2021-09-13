Бывший премьер-министр, депутат нескольких созывов, а ныне профессор кафедры экономики предприятия экономического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Юрий Ехануров рассказал, как развитие экономики Украины тормозится из-за давления силовиков на бизнес.

Страна должна поставить перед собой задачу стать лидером Восточной Европы, однако существует много факторов, которые не дают нам этого сделать. В частности, и давление силовиков на украинский бизнес. Об этом Юрий Ехануров рассказал в интервью "Фактам". Сообщают Українські новини.

В качестве примера Ехануров рассказал о том, как давление силовиков на бизнес уничтожает рабочие места: "Новому бизнесу серьезно достается. Один мой бывший студент, очень талантливый человек, ничего не приватизировал, все создал сам с нуля. У него полтора десятка предприятий, в том числе построенная им обувная фабрика в Черкасской области, выпускает детскую обувь. У него было шесть магазинов, где он продавал продукцию. Все эти точки он уже закрыл, а обувь делает теперь по заказу международных брендов на экспорт. Потому что силовики его обложили со всех сторон. Он сказал: "Я не дам никому ни копейки", - и ликвидировал 400 рабочих мест".

"Пример большего масштаба. В интервью Дмитрию Гордону известный предприниматель Олег Бахматюк, который построил целую сеть птицефабрик, рассказал, что начал обеспечивать яйцами сначала Украину, вскоре Европу, затем перешел на Ближний Восток и планировал развивать этот бизнес до Китая. Например, в Ирак поставлял один миллиард яиц в год, - рассказывает Юрий Ехануров. - Сегодня не поставляет ничего. Из 30 тысяч рабочих мест он закрыл 14 тысяч, потому что его тоже обложили силовики. При этом выигрывал суды один за другим. На вопрос Гордона, что он делает с вердиктом суда, Бахматюк ответил: "Помещаю в рамочку и вешаю на стену. Получаю моральное удовлетворение".

Напомним, что НАБУ открыло дело против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Сам бизнесмен заявил, что из-за давления силовиков остановились 37 предприятий, без работы остались 14 000 украинцев.

Автор: Иван Бойко