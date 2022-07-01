Решение будет действовать до конца года.

Европейская комиссия разрешила государствам-членам ЕС освобождать от таможенных пошлин и НДС операции по импорту гуманитарной помощи для украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение, что позволяет государствам-членам временно освобождать от таможенных пошлин и НДС импорт из третьих стран продуктов питания, одеял, палаток, электрических генераторов и другого спасательного оборудования, предназначенного для украинцев, которые пострадали от войны. Эта мера, о которой ходатайствовали государства-члены, будет применяться ретроактивно - начиная с 24 февраля 2022 года, и будет действовать до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что освобождение от пошлины и НДС применяется к товарам, которые импортируются государственными организациями (государственными органами и учреждениями, в частности больницами, правительственными организациями, региональными правительствами, коммунами/городами и тому подобное) и благотворительными или благотворительными организациями, зарегистрированными компетентными органами государств-членов.

"Война против Украины нанесла неописуемых страданий, но также показала глубину солидарности ЕС. Эта мера поможет государствам-членам прийти на помощь украинцам как в ЕС, так и в их родной стране, способствуя доставке жизненно важных гуманитарных товаров. Это абсолютно правильный поступок", - сказал комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

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