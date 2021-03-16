Арестович заявил, что послал в Facebook мужчину, подписанным на русском, но эта же ситуация повторилась с украинским пользователем.

Представитель делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему оскорбил в комментариях в соцсети мужчину, который попросил его писать на государственном языке.

Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

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"Это был достойный ответ человеку на языке, который он понимает. Оценку дадут те, кто меня назначал, но я хочу внести разъяснения. Это (пользователь соцсети) не человек, это бот. Человек, который прописан на русском языке в профиле, приходит ко мне, который прописан на украинском языке в профиле, и что-то там требует. Это боты, которые не хотят устанавливать реальные факты", — считает он.

Арестович отметил, что Кравчук по этому поводу ему еще ничего не говорил. Также он уточнил, что не является членом делегации

"Я являюсь частным лицом, которое оказывает государству помощь на общественных началах, не получая денег налогоплательщиков и не имея официального статуса. Частное лицо общается на собственной частной странице. Если вы хотите посмотреть, как я общаюсь как советник делегации, то я с вами сейчас общаюсь и никого никуда не посылаю", — сказал Арестович.

В Facebook Арестович обвинил всех, кто обратил внимание на конфликт, "чистыми лицемерами", поскольку он якобы послал пользователя с российским никнеймом тоже за лицемерие. Затем отметил, что требовать от него говорить на украинском на собственной странице, является нарушением статьи 10 Конституции Украины.

В то же время в комментариях Арестовичу указали, что так же он поступил и в отношении другого пользователя – с верифицированным профилем в Facebook.

Что произошло

Арестович обматерил пользователя социальной сети. Короткая словесная перепалка произошла под постом представителя ТКГ в Facebook.

Под заметкой у спикера украинской делегации настойчиво попросили перейти на государственный язык, ведь тот представляет в переговорах с Россией Украину. На что Арестович ответил довольно коротко: "Пошел на*уй". Но потом, похоже, передумал и удалил комментарий.

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Автор: УНИАН