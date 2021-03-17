Народная избранница заявила, что такое поведение дискредитирует Арестовича.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук назвала поведение представителя украинской делегации ТКГ Алексея Арестовича недопустимым.

Читайте такжеСкандал Арестовича с Геращенко: спикер ТКГ сделал новое заявлениеТаким образом народная избранница отреагировала на его сообщение в сети, в котором он отказался общаться на украинском. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Мокрик По Живому".

"Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство...",- подчеркнула Кравчук.

Она заявила, что такое поведение дискредитирует его. По ее словам, Арестовичу необходимо обсуждать то, как россияне блокируют переговоры по Донбассу, а не попадать в скандалы.

Кравчук считает, что руководству фракции стоит эту тему поднять и пригласить Арестовича на заседание, поскольку "к нему и раньше были вопросы". В то же время нардеп назвала его должность нужной.

Скандал вокруг Арестовича: что известно

16 марта стало известно, что Алексей Арестович обматерил пользователя соцсети, когда тот попросил его перейти на государственный язык. Короткая словесная перепалка произошла под его постом в Facebook. Сейчас сообщение изменено, однако скриншоты опубликовал ряд СМИ.

Под заметкой у спикера украинской делегации настойчиво попросили перейти на украинский. На что Арестович ответил довольно коротко: "Пошел на*уй". Но потом, похоже, передумал и удалил комментарий.

Похже в Facebook Арестович назвал всех, кто обратил внимание на конфликт, «чистыми лицемерами», поскольку он якобы послал пользователя с русским никнеймом тоже за лицемерие. Затем отметил, что требовать от него общаться на украинском на собственной странице является нарушением статьи 10 Конституции Украины.

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Автор: Ольга Робейко