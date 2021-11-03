Новые люди в состав делегации не войдут.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что место Алексея Резникова, которого рекомендовали назначить главой Минобороны, займет заместитель главы делегации Леонида Кравчука Александр Мережко.

Об этом Арестович рассказал в комментарии подсанкционному изданию Страна.

По словам Арестовича, место Резникова займет Мережко и новые люди в состав делегации не войдут.

Резникова после предложения президента Владимира Зеленского рассматривают потенциальным кандидатом на пост министра обороны. 3 ноября профильный Комитет поддержал его назначение.

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В то же время вместо Резникова министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий могут назначить нардепа из "Слуги народа" Ирину Верещук.

Мережко исполнял обязанности главы украинской делегации в ТКГ вместо Леонида Кравчука, который на период болезни временно отошел от переговоров с Россией по Донбассу.

В 2020 году Мережко, нардепа от "Слуги народа", избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В среду, 3 ноября, Резников предполагал, что не будет участвовать в ТКГ в роли члена украинской делегации, а его обязанности перейдут к Александру Мережко.

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Автор: Яна Ставская