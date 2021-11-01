Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате ВРУ.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении.

Как сообщил в Telegram представитель Кабинета Министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

"...Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие", - написал он.

По словам Мельничука, соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады Украины.

Читайте такжеНа довыборах в Раду лидируют кандидаты от "Слуги народа" - первые результатыКак сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, на заседании фракции "Слуга народа" обсудят кадровые вопросы.

28 октября в комментарии УНИАН заместитель главы фракции "СН" Галина Янченко отметила: "Минстратегпром уже объявлен. Далее - Министерство оккупированных территорий, Министерство обороны, Министерство экологии и Министерство экономики".

На уточнение относительно кандидатов на замену, она рассказала: "по министерству оккупированных территорий и Министерству обороны - там будет легкая, скажем так, смена: Резников идет на Министерство обороны, а на Министерство оккупированных территорий сейчас рассматривается Верещук (народный депутат от "СН" - УНИАН). И на Министерство экономики рассматривается Юлия Свириденко (заместитель руководителя Офиса президента Украины - УНИАН)".

Кроме того, на должность министра экологии, добавила она, рассматривается нынешний замминистра Руслан Стрелец.

Янченко отметила, что это данные именно по состоянию на сейчас (28 октября).

Как известно, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас возглавляет Олег Уруский, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, Министерство обороны - Андрей Таран, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов - Роман Абрамовский, а Министерство экономики Украины - Алексей Любченко.

Автор: Антонина Доломанжи