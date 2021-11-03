Речь идет о кандидатах на должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого вице-премьер-министра - министра экономики и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Парламентская фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров предложения о внесении трех кандидатов на вакантные должности.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

"Фракция "Слуга Народа", на правах коалиции, направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов: Ирину Верещук - на должность вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Юлию Свириденко - на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины. Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, Верховная Рада приняла постановления об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики; Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Андрея Тарана с должности министра обороны Украины; Олега Уруского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Автор: Инна Андалицкая