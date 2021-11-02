Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Ранее заявление об отставке написал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, кандидатуру которого "слуги" поддержали на пост главы оборонного ведомства.

Читайте такжеЗеленский поговорил о Донбассе с госсекретарем США"Слуги" утвердили кандидатуры новых министров

1 ноября пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук сообщила, что на заседании фракция поддержала кандидатуру Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, в случае избрания Верещук на эту должность в парламент вместо нее придет 140-й номер списка партии "СН" Сергей Кострийчук.

Палийчук также сообщила, что фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Она напомнила, что эту кандидатуру вносит президент Украины.

Она отметила, что также на заседании фракции обсудили кандидатуру Павла Рябикина, который на данный момент возглавляет Государственную таможенную службу, на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также кандидатуру Юлии Свириденко, которая сегодня занимает должность заместителя руководителя Офиса президента, на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Палийчук также добавила, что на заседании фракции присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Автор: Виолетта Орлова