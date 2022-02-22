Завтра ВР будет голосовать о введении санкций в отношении депутатов Госдумы России, которые голосовали за признание "ДНР" и "ЛНР".

Была обсуждена возможность введения чрезвычайного положения на приграничных территориях.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после встречи президента Украины с лидерами фракций и групп Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на встрече были представители силовых структур, в частности, руководство разведок, министр обороны, руководители МВД, СБУ.

По его словам, были разные идеи о возможности введения военного положения.

"Все сказали, что надо быть готовыми, но внедрять военное положение не будут до тех пор, пока не начнется, не дай Бог, какая-то открытая агрессия", - сказал глава фракции "СН".

Он отметил, что лично он за введение военного положения. "Но финально - все коллегиально решим, если потребуется, то мы быстро это в течение одного дня проголосуем", - сказал Арахамия.

Он отметил, что вопрос введения чрезвычайного положения на приграничных территориях "обсудили более детально и, возможно, на такие решения пойдут в зависимости от того, как будет развиваться ситуация сейчас".

Арахамия также сообщил, что Верховная Рада 23 февраля будет голосовать за введение санкций в отношении депутатов Госдумы, голосовавших за признание "ЛДНР".

"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на российскую Думу. На всех более 400, кажется, депутатов, которые принимали это решение о признании этих территорий", - отметил он.

Арахамия сказал, что у него очень негативное мнение по поводу речей президента России Владимира Путина и "вообще относительно того пути, который РФ выбрала".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего их главарями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны соответствующие "документы".

После заявления Путина США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактический выход из "Минска".

Сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил за пределами территории России "в связи с ситуацией вокруг Донбасса".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

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