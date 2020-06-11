"Не хочу иметь отношение к хаосу": Богдан иронично поблагодарил Зеленского за "лишение власти"

На днях Зеленский рассказал журналистам о своих отношениях с Богданом, заявив, что власть плохо на него повлияла.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан обвинил главу государства Владимира Зеленского в нарушении правил деловой этики, когда тот рассказал журналистам об их отношениях и изложил собственное видение проблемы Богдана и власти.

Об этом Богдан написал в Facebook.

При этом экс-глава ОП намекнул, что у него есть «чувствительные знания» для Зеленского и страны, но, как порядочный человек, их не озвучит.

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«Лишить меня власти. Да, я Вам благодарен, потому что моё Имя не будет иметь отношение к хаосу, в который Вы бросаете страну», – отрезал Богдан.

«Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность: я пообещал, что буду рядом с Вами честно работать до того момента, пока Вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не из-за должностей, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода. Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище», – написал он.

Также Богдан обвинил Зеленского, что тот променял «страну счастливых людей» на «теплую ванну для себя и дешевых прихотей непрофессиональных людей», которые им манипулируют.

Как сообщал УНИАН, на днях Зеленский рассказал журналистам о своих отношениях с Богданом, заявив, что власть плохо на него повлияла.

«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные черты. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью надо справляться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек», – сказал он, отметив, что ему не нравится демонстрация власти.

В феврале 2020 года Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его юридический советник в предвыборной кампании.

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