Зеленский говорит, что "спас" Андрея Богдана от власти

Президент отметил, что сначала видел Богдана на должности генпрокурора.

Президент Владимир Зеленский говорит, что не поддерживает связь с бывшим руководителем его Офиса Андреем Богданом.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

При этом глава государства отметил, что Богдану не надо было показывать, что он «второй человек в государстве».

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«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные черты. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью надо справляться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек», – сказал он, отметив, что ему не нравится демонстрация власти.

«Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо...», – добавил Зеленский.

Президент отметил, что от начала видел Богдана на должности генпрокурора.

«Потом видели, что людей с таким опытом, как у него, для того, чтобы занимать руководящую должность главы администрации, а затем уже головы Офиса, у нас нет. Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело», – рассказал Зеленский.

Ныне глава государства с Богданом не общаются.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его юридический советник в предвыборной кампании.

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