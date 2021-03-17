Александр Доний

Обнародована новая порция пленок Медведчука-Суркова состоит из трех коротких эпизодов. Не трудно догадаться, что реальный объем таких записей – колоссальный. Возникает вопрос – почему такими ограниченными порциями нам выдают информацию? Ведь нет сомнений в том, что существовали сделки между властями в Киеве, в частности, ее подразделением СБУ, и российским президентом Путиным, а также коллаборантскими группировками "ЛНР" и "ДНР". У ряда аналитиков таких сомнений не было с 2014 года, но большинству общества это не было заметно.

Сотрудничество Порошенко с российской стороной стало ясно еще во время президентских выборов в Украине в 2014 году

Впрочем, сотрудничество Порошенко с российской стороной стало ясно еще во время президентских выборов в Украине в 2014 году. Например, такого спокойствия, как в день голосования в Харькове, я не видел ни разу, наблюдая за ходом избирательных кампаний в нашей стране, начиная с 1989 года. И это при том, что перед тем в Харькове была захвачена ОГА…

При желании, сорвать президентские выборы на юге и востоке страны, а, значит, и по всей Украине, Путину тогда было проще простого, учитывая наличие агентуры, слабость центральной власти и, наконец, возможность прямых действий "ЛНР" и "ДНР". Зато на несколько недель все успокоилось, сделав возможным легитимацию Петра Порошенко.

Дальнейшие действия лишь подтверждали догадки об определенной согласованности действий украинского и российского руководства. В частности, так называемый, мирный план Порошенко: проведя определенную экспертизу становится очевидным, что этот план не мог писаться в Киеве – он мог быть написан только в Москве. Среди прочего об этом свидетельствует то, что в тексте этого плана были приняты следующие термины и формулировки, которыми до того пользовались лишь кремлевские политологи и политики, а в Украине так говорить не решались даже регионалы и коммунисты. Например, тогда впервые в украинской политической мысли в тексте плана было употреблено словосочетание "украинцы наемники". То есть такой термин впервые использовал Порошенко.

Медведчук в этом плане - сошка, мелкота

А дальше эта согласованность действий лишь углублялась: начались разговоры о компромиссах, были приняты законы от сентября 2014-го об амнистии и "особом статусе" Донбасса, затем начался и минский процесс.

Все это не могло делаться без согласования с Кремлем – во время частных встреч или через средства связи, в частности, по телефону.

Теперь мы и получаем минимальную информацию о посредниках в связях между президентами, о содержании их разговоров. Очевидно, что изначально такие контакты происходили на самом высоком уровне.

Медведчук в этом плане – сошка, мелкота. Причем таким он является и для одной, и для другой стороны. Поэтому несмотря на то, что в Украине он воспринимается как Мефистофель и злая сила, на самом деле он – мелкота в отношениях между Путиным и Порошенко, и на его месте вполне мог быть и кто-то другой. Кстати, такая же история – и с Грицаком.

Итак, если существуют тайные соглашения между президентами двух стран, то все остальное – просто технологии, которыми занимается агентура среднего калибра: грицаки, медведчуки и другие, то есть исполнители. Первопричина - это интерес двух лиц.

После появления последних записей разговоров мы немножко больше узнали об этих мелких переговорах между "медведчуками" и "сурковыми". Поверьте, таких переговоров - самых разнообразных - были сотни! Они были нужны, чтобы согласовать все шаги – все детали сдачи интересов Украины через минский процесс.

Так же согласовывались и экономические, и политические сделки, и территориальные уступки. Кто-то же предварительно согласовал безопасный, без обстрелов, вывод группы Гиркина из Славянска…

Сейчас мы услышали одну миллионную от всех тех настоящих переговоров. И, очевидно, большинство украинского общества и теперь не поверит, что президент Украины имел не просто причастность к процессу согласования действий с Кремлем, а был его первоосновой. А остальные люди были просто исполнителями, как и Медведчук, который напрямую подчинялся президенту и не делал ничего без согласования с Порошенко.

Убежден, что обнародование разговоров Медведчука и Суркова не будет иметь никаких последствий. Юридически записи телефонных разговоров не принимаются судами во внимание. Именно так было в свое время с записями разговоров в кабинете Кучмы.

Убежден, что обнародование разговоров Медведчука и Суркова не будет иметь никаких последствий

Что касается политических последствий, то люди, которые поддерживают Порошенко, не готовы слушать никакие аргументы. Они сакрализируют его как лидера украинского национализма, на которого они молятся. А коммерческие сделки при этом они почему-то не считают злом. То есть статус-кво в политических симпатиях и антипатиях, даже после обнародования записей подобных разговоров, сохранится.

Встает интересный вопрос - зачем тогда именно сейчас "сливаются" эти записи? По моему мнению, все это - внутренние игрища внутри спецслужб. Одни спецслужбы проводили операции, к которым был привлечен Медведчук, другие спецслужбы (или и те же) его писали, третьи все это сейчас обнародуют... Все эти игрища сейчас – в интересах той или иной политической силы или определенной части спецслужб. Кто конкретно в чьих интересах сейчас играет, мы не знаем.

Так же мы до сих пор не знаем, в чьих интересах были опубликованы пленки Кучмы – то ли тогдашней оппозиции, то ли украинского общества, то ли России. Пленки писались до убийства Гонгадзе, поэтому тот, кто их писал, вполне мог предупредить или сделать невозможным это убийство, но не стал этого делать.

Так же не приходится верить и в патриотизм тех людей, которые писали разговоры Медведчука и Суркова, а теперь обнародовали эти записи. Если бы они руководствовались политическими соображениями, то все, что писалось, обнародовалось бы сразу. Но этого не делали... зато теперь это "сливают" в нужный кому-то момент.

Лишь постфактум мы сможем анализировать, что именно произошло и в чьих интересах.

В который раз подчеркиваю: роль и место спецслужб в Украине – гипертрофированы. Этим мы не слишком отличаемся от России. Спецслужбами пропитаны все наши государственные органы, политические структуры, общественные организации. Пишутся все и вся, а потом эти записи обнародуются, когда это становится кому-то нужно.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Остання барикада"

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