В центре Киева на улице Банковой проходит акция «Стоп Шкарлет – не дадим убить образование».
Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия, которых около 300 человек, требуют отстранения назначенного на прошлой неделе министра образования и науки Сергея Шкарлета. В акции принимает участие преимущественно молодежь.
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«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год», - заявляют организаторы на странице мероприятия в Facebook.
Проход в офис президента перекрыт сотрудниками полиции. Туда пропускают только граждан, которые пришли посмотреть на новогодний городок. У них проверяют содержимое сумок и рюкзаков на наличие опасных предметов. Участников акции к Офису президента не пропускают.
Шкарлета назначили министром
- 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- Позже на сайте Рады появился проект постановления об увольнении Шкарлета.
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