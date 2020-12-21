Участников акции к Офису президента не пропускают.

В центре Киева на улице Банковой проходит акция «Стоп Шкарлет – не дадим убить образование».

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия, которых около 300 человек, требуют отстранения назначенного на прошлой неделе министра образования и науки Сергея Шкарлета. В акции принимает участие преимущественно молодежь.

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«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год», - заявляют организаторы на странице мероприятия в Facebook.

Проход в офис президента перекрыт сотрудниками полиции. Туда пропускают только граждан, которые пришли посмотреть на новогодний городок. У них проверяют содержимое сумок и рюкзаков на наличие опасных предметов. Участников акции к Офису президента не пропускают.

Шкарлета назначили министром

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Автор: Дмитрий Хилюк