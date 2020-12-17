Новый министр образования имеет ученую степень и известен скандалами с плагиатом.

В четверг 17 декабря кандидатура Шкарлета была одобрена на должность нового министра образования.

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Сергей Шкарлет: биография

Сергей Николаевич Шкарлет родился 19 октября 1972 года в городе Коканд (Узбекистан).

Окончил среднюю школу в Нежине. Имеет два высших образования по специальностям инженер-математик и экономист. Учился в Харькове и Чернигове.

Сергей Шкарлет защитил две диссертации: первую по теме "Экономическое управление инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения"; вторую – "Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития".

За них он получил ученые звания доцента по кафедре эконометрии, учета и аудита, а также профессора по кафедре менеджмента.

Однако в июне 2020 года в СМИ стала появляться информация о том, что в научных работах Сергея Шкарлета выявили значительные объемы плагиата. Также в СМИ была информация о принадлежности Шкарлета к "Партии Регионов".

Сергей Шкарлет: трудовая деятельность

С апреля по сентябрь 1995 года работал инженером-конструктором Нежинского НПК «Прогресс».

С июля 1996 года по август 1996 года работал ассистентом на кафедре менеджмента в Черниговском технологическом институте.

С сентября 1996 года по май 1998 года работал преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском технологическом институте.

С июня 1998 года по апрель 2001 работал старшим преподавателем кафедры эконометрии, учёта и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.

С июня 1999 по июль 2003 года работал проректором по учебно-воспитательной работы в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).

С апреля 2001 года по июль 2003 года работал доцентом кафедры эконометрии, учета и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.

С июля 2001 года – ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

В мае 2010 года Шкарлет стал ректором Черниговского государственного технологического университета.

Сергей Шкарлет: партийная деятельность и другие факты

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов.

В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины". Имеет несколько наград за научную деятельность.

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Автор: Екатерина Пулатова