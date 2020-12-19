Кандидатуру Шкарлета на должность главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря.

На сайте Верховной Рады появился проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.

Среди инициаторов проекта постановления № 4525, в частности, Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Наталья Пипа, Николай Княжицкий, Соломия Бобровская.

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В то же время сам текст проекта пока не опубликован.

Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.

Во время составления Шкарлетом присяги часть зала кричала «Позор», а часть громко аплодировала.

Тогда нардепы заявили о намерении обжаловать решение, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.

Позже студенты и преподаватели анонсировали акцию протеста СТОП Шкарлет, на что новоназначенный министр отреагировал фразой: "Я не спорю с ними. Радио не переговоришь".

Сергей Шкарлет: что известно о новом министре

Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».

Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.

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Автор: УНИАН