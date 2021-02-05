Украина и Литва договорились усиливать сотрудничество для противодействия гибридной агрессии России.
Как сообщает пресс-служба МИД, 4 февраля состоялись переговоры заместителей министров иностранных дел Украины и Литвы Василия Боднара и Мантаса Адоменаса.
В частности, стороны обсудили шаги по развитию политического диалога Украины и Литвы в 2021 году, подготовку и содержательное наполнение очередного заседания Совета президентов двух стран и международной конференции по вопросам реформ в Украине.
Также Украина и Литва договорились усилить взаимодействие в сфере противодействия гибридной агрессии России.
Адоменас выразил поддержку украинской стороне в борьбе с угрозами российской дезинформации и подтвердил готовность официального Вильнюса наладить обмен опытом в этой сфере.
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Также во исполнение договоренностей министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках заседания Люблинского треугольника 29 января собеседники договорились провести отдельную встречу национальных координаторов трех стран с целью согласования плана совместных мероприятий в 2021 году.
Заместители министров уделили отдельное внимание развитию межправительственного диалога в двустороннем и многостороннем форматах, подготовке визитов в этом году руководителя правительства Украины в Литву и министра иностранных дел Литвы в Украину.
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