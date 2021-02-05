Литва готова наладить обмен опытом с Украиной в борьбе с угрозами, которые несет российская дезинформация.

Украина и Литва договорились усиливать сотрудничество для противодействия гибридной агрессии России.

Как сообщает пресс-служба МИД, 4 февраля состоялись переговоры заместителей министров иностранных дел Украины и Литвы Василия Боднара и Мантаса Адоменаса.

В частности, стороны обсудили шаги по развитию политического диалога Украины и Литвы в 2021 году, подготовку и содержательное наполнение очередного заседания Совета президентов двух стран и международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Также Украина и Литва договорились усилить взаимодействие в сфере противодействия гибридной агрессии России.

Адоменас выразил поддержку украинской стороне в борьбе с угрозами российской дезинформации и подтвердил готовность официального Вильнюса наладить обмен опытом в этой сфере.

Читайте такжеЭстония и Литва поддержали санкции Украины против телеканалов Медведчука

Также во исполнение договоренностей министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках заседания Люблинского треугольника 29 января собеседники договорились провести отдельную встречу национальных координаторов трех стран с целью согласования плана совместных мероприятий в 2021 году.

Заместители министров уделили отдельное внимание развитию межправительственного диалога в двустороннем и многостороннем форматах, подготовке визитов в этом году руководителя правительства Украины в Литву и министра иностранных дел Литвы в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко