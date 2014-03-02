Глава МИД Украины обсудил ситуацию в Крыму с руководителям МИД Дании и Грузии и с послом ФРГ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, Дещица проинформировал своих коллег о действиях руководства Украины относительно недопущения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Лидегор отметил, что Дания решительно осуждает любое нарушение территориальной целостности Украины и уже призвала Россию при любих обстоятельствах не прибегать к использованию военной силы.

Лидегор выразил готовность уже в ближайшее время посетить Украину по приглашению своего украинского коллеги.

Глава грузинского МИД подтвердила безусловную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

С целью практического обеспечения международной поддержки Украине Дещица пригласил Панджикидзе посетить нашу страну с официальным визитом в ближайшее время

Развитию внутриполитической ситуации в Украине, особенно на Крымском полуострове, было уделено внимание и во время встречи и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы с Послом ФРГ в Украине Кристофом Вайлем.

Дещица проинформировал о мерах, которые принимает руководство государства для защиты суверенитета Украины, ее территориальной целостности и обеспечения нерушимости границ.

Посол ФРГ приветствовал взвешенность решений, принятых Верховной Радой и СНБО Украины и отметил важность поддержания постоянного диалога с руководством РФ для снижения напряжения в южных и восточных регионах страны.