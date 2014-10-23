Россия попросила ОБСЕ не впутывать ее в обсуждение о контроле границы с боевиками

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД России, об этом он заявил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк».

«Что касается другой стороны границы, контролируемой ополченцами в той части, о которой идет речь, разговаривать надо с ними, а не с Российской Федерацией. То же касается и требований о возврате всех украинских КПП на границе под контроль украинской стороны. Еще раз повторим - говорите с ополченцами, а не с нами», - сказал Келин.

По его словам, минские договоренности между руководителями Украины и представителями ополченцев о прекращении огня при содействии России и ОБСЕ зафиксировали «статус-кво». В Милане не шла речь о том, чтобы его изменять. Там в центре внимания был вопрос о необходимости надежно обеспечить и контролировать линию разъединения между конфликтующими сторонами. Пункт 4 Минского протокола касается наблюдения за украинской стороной границы и ни в коей мере не затрагивает вопросов размещения наблюдателей ОБСЕ на российских КПП, заявил Келин. «Что касается границы с Украиной с российской стороны, то мы несем всю ответственность за обеспечение безопасности и режима, установленного в приграничной зоне», - заявил он.

Говоря об отказе РФ увеличить число наблюдателей ОБСЕ на украинско-российской границе, Келин заявил: «Стоит напомнить, что приглашение российской стороны ОБСЕ направить группу наблюдателей на пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» было жестом доброй воли, поэтому заявления, что мы что-то блокируем, неуместны. Это наше суверенное право приглашать или нет наблюдателей и в каком количестве. Наши КПП работают надежно и никакого усиления не требуют».

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Как сообщал УНИАН, Россия заблокировала расширение международного мониторинга ОБСЕ на границе с Украиной. Перед этим все 57 стран ОБСЕ, включая Россию, решили продлить мандат Специальной мониторинговой миссии организации в Украине еще на месяц - до 23 ноября. При этом количество наблюдателей остается на нынешнем уровне.

Представитель США в ОБСЕ Джениффер Босфорт обвинила Россию в «необоснованных ограничениях» для 16 наблюдателей ОБСЕ и трех административных ассистентов, которые занимаются мониторингом российских пунктов пропуска «Гуково» и «Донецк».

«Мы обеспокоены, что миссия не сможет мониторить пространство, в котором Россия вовлечена в нелегальные потоки оружия, денег, а также боевиков для поддержки сепаратистов на востоке Украины», - сказала Босфорт.

Она сказала, что ей жаль, что Россия не согласилась расширить мониторинговую миссию.

«Мы имеем ограниченную миссию, которая покрывает один из 2,3 тыс. километров границы», - отметила Босфорт.

Напомним, 20 сентября в Минске по результатам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всего российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Представители украинской власти неоднократно подчеркивали необходимость увеличения количества наблюдателей миссии ОБСЕ и распространение ее деятельности на всю границу с РФ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

Сегодня, 23 октября, так называемый «премьер-министр» самопровозглашенной террористической организации «Донецкая народная республика» Александр Захарченко заявил, что боевики «будут забирать Славянск и Краматорск и Мариуполь».

«Будут еще очень тяжелые периоды военных действий. Будем забирать Славянск и Краматорск, Мариуполь», - заявил Захарченко.