Активисты требуют от Яремы отставки еще одного заместителя

Как утверждают участники пикета, Герасимюк фальсифицировал уголовные дела против участников Майдана, а вместо ответственности или люстрации получил должность первого заместителя генерального прокурора.

Также участники митинга возмущены тем, что уголовные дела в отношении представителей прошлой власти не расследуются, сообщает РБК-Украина.

"Ни одного уголовного дела по людям Януковича не доведено до логического завершения. Ни одного обвинительного приговора. Все как было, так и осталось", - говорит глава Антирейдерского союза Андрей Семидидько. "Более того, прокуроры, которые попадают под люстрацию, начали "задним числом" оформлять статус участников АТО, чтобы остаться на должностях".

Участники акции разместили большой плакат с фотографиями особняка Виталия Яремы и привезли под стены генеральной прокуратуры два мусорных бака, в которых разместили изображения Виталия Яремы и Николая Герасимюка в качестве напоминания о необходимости выполнения закона об очищении власти.

Как известно, Николай Герасимюк курирует в структуре ГПУ расследования резонансных уголовных дел в отношении экс-министров и бывшего руководства Украины.

Напомним, вчера во время совещания с руководителями силовых ведомств Президент Украины Петр Порошенко дал поручение уволить заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко за коррупционный скандал.