Нардепы незаконно вмешиваются в работу судов

Совет судей Украины заявляет, что народные депутаты незаконно вмешиваются в работу судов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, на заседании Совета судей Украины отмечалось, что 26 февраля 2008 года на имя председателя Апелляционного суда Львовской области В.ГОСУДАРСКОГО поступила правительственная телеграмма за подписью первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Юрия КАРМАЗИНА, в которой сообщалось о том, что 20 февраля 2008 года данным комитетом "была создана депутатская комиссия по проверке деятельности Стрыйского горрайонного суда Львовской области". В телеграмме также отмечалось, что с целью выполнения этого решения комитета в г. Львов направлены два народных депутата и главный консультант секретариата комитета.

27 и 28 февраля 2008 года эта комиссия находилась во Львовской области и осуществила определенные действия по проверке деятельности Стрыйского горрайонного суда.

В этой связи Совет судей Украины отметил, что ни Конституцией Украины, ни законами Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” и "О статусе народного депутата Украины", ни другими законами Украины не предусмотрено осуществление комитетами Верховной Рады Украины и отдельными народными депутатами парламентского контроля в форме проверок деятельности судов.

В соответствии с конституционными и другими правовыми гарантиями независимости судебной власти недопустимыми являются любые действия по истребованию от судьи объяснений по поводу рассмотрения им конкретных дел, истребование или изъятие судебных дел, получение материалов судебных дел (копий документов, которые содержатся в деле, выписок из него и тому подобное), совершенные неполномочным субъектом, без должного документального оформления или с другим нарушением установленного законом порядка.

Учитывая это, не предусмотренная законом проверка деятельности суда, которая включает в себя рассмотрение конкретных судебных дел, является проявлением вмешательства в деятельность судебных органов и грубым нарушением принципов независимости судей и самостоятельности судов.

Совет судей призвал народных депутатов Украины неуклонно соблюдать требования Конституции и законов Украины, которые определяют основы и принципы осуществления правосудия и функционирования судебных органов, и не допускать противоправных действий относительно вмешательства в работу судов и судей.