Место голосования смогли изменить 9 тыс. военных в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера. "По нашим сведениям, в Донецкой и Луганской областях более 9 тыс. военнослужащих и участников добровольческих отрядов изменили место голосования, то есть до 20 октября подали заявления об изменении места голосования".

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Он отметил, что из-за того, что парламент 20 октября не внес изменения в избирательное законодательство, не решена проблема многих других военнослужащих, которые не подавали заявления об изменении места голосования.

Андрей Магера назвал позорным нерешение вопроса Верховной Радой в этом контексте. При этом он отметил, что не совсем правильно обращаться в ЦИК для решения этого вопроса. По его словам, ЦИК мог бы принять постановление для урегулирования данной ситуации. В то же время он отметил, что не имеет права вынуждать Центризбирком принимать такое решение, поскольку ЦИК является коллегиальным органом.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня законопроектов 5157 и 5157-1, которые регулируют вопросы голосования участников АТО на выборах в парламент Украины 26 октября. Вопрос о включении в повестку дня получал, максимум, 183 голоса при необходимых 226.