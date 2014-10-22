Порошенко поручил реализовать избирательное право участников АТО

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме этого Петр Порошенко поручил обеспечить правопорядок во время выборов в Верховную Раду 26 октября. В связи с этим он призвал уделить особое внимание безопасности граждан во время выборов в Донецкой и Луганской областях.

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Отдельно президент отметил необходимость обеспечения юридической защиты украинских военных в зоне проведения АТО. "Я не могу сдержать возмущение поведением отдельных народных депутатов и фракций, в том числе и тех, кто принадлежит к демократическому лагерю, которые цинично сорвали право украинских воинов избирать власть, избирать Парламент", - отметил Петр Порошенко.