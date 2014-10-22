Ярема обещает, что все виновные в преследовании автомайдановцев будут наказаны

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом Ярема заявил сегодня на встрече с автомайдановцами. Во встрече также приняли участие заместитель генерального прокурора – начальник Главного следственного управления Олег Залиско и прокурор Киева Сергей Юлдашев.

Генеральный прокурор сообщил, что в течение февраля-марта 2014 года в органы прокуратуры поступили многочисленные обращения граждан о составлении и выдаче работниками ГАИ заведомо неправдивых официальных документов (рапортов и протоколов об административном нарушении) в отношении водителей – участников акций протеста. По результатам их рассмотрения в ЕРДР зарегистрировано 135 уголовных производств. По словам Яремы, досудебное следствие по этим уголовным производствам продолжается, а после встречи с активистами Автомайдана 8 октября 2014 года находится на его личном контроле.

Ярема также сообщил, что личности всех инспекторов ГАИ установлены, и два обвинительных акта в отношении тех инспекторов, которые в целом составили 14 незаконных протоколов о нарушении правил дорожного движения, уже направлены в суд.

Читайте такжеАвтомайдан требует объединить все дела о преследовании активистов в одно

Кроме того, в ходе расследования следователями прокуратуры Киевской области подготовлено сообщение о подозрении еще пяти работникам ГАИ, которые в целом составили 72 незаконных рапорта о якобы нарушении правил дорожного движения участниками протестных акций, и в ближайшее время обвинительные акты по этим делам также будут направлены в суд. Аналогичное сообщение подготовлено следователями прокуратуры города Киева в отношении еще двух инспекторов, которые составили три рапорта.

Генпрокурор заверил, что расследование по всем остальным эпизодами продолжается. Проводится допрос свидетелей, потерпевших, работников милиции, отобраны образцы почерков работников автоинспекции, назначены необходимы почерковедческие экспертизы и т.п.

Руководитель Генеральной прокуратуры также сообщил, что одновременно следователями проверяется информация, предоставленная представителями ОО «Автодозор» и «Автомайдан», относительно возможной причастности к совершенным преступлениям судей, которые выносили решения о привлечении активистов Автомайдана к административной ответственности.

«Убежден, что в ближайшее время мы совместными усилиями решим эти вопросы, и виновные будут привлечены к уголовной ответственности», - сказал он.

Читайте такжеЗа преследование участников Автомайдана будут судить начальника отделения ГАИ

«Представители Автомайдана, в свою очередь, отметили, что за последние две недели по делу, связанному со злоупотреблениями работников милиции во время Майдана и в отношении представителей Автомайдана, достигнут ощутимый прогресс, и отметили необходимость привлечения к ответственности всех участников преследований общественных активистов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, несколько десятков активистов Автомайдана прибыли на своих автомобилях к зданию Генеральной прокуратуры Украины, где начали акцию с требованием отчитаться о расследовании дел в отношении работников ГАИ и судей, которые зимой во время Майдана незаконно составляли админпротоколы на автомайдановцев и лишали их права управлять транспортными средствами.

Адвокат активистов Роман Маселко заявил, что автомайдановцы требуют от Генеральной прокуратуры объединить все уголовные производства, которые были возбуждены по фактам преследования и фальсификации дел против активистов Автомайдана, в одно уголовное производство.