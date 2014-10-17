Ярема считает себя "неудобным для всех" генпрокурором

Такое мнение генпрокурор выразил в блоге, который размещен на сайте интернет-издания «Левый берег».

«В вопросах соблюдения законности и процедур я буду очень «неудобным» генеральным прокурором для всех - и для власти, и для оппозиции», - заявил Ярема.

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По его словам, он осознает, что сегодня у общества чрезвычайно большие ожидания от прокуратуры.

В то же время, как отметил генпрокурор, стоит понимать, что Украина еще никогда не имела дело с преступлениями подобных масштабов и уровня сложности, и установление истины требует проведения колоссальной работы. «За всю историю независимости у нас не было массовых расстрелов, которые планировались и направлялись высшим руководством государства, а доказательная база уничтожалась профессионально и целенаправленно», - подчеркнул Ярема.

Он также подчеркнул, что, по его убеждению, необходимо, наконец, «остановить властную традицию «кровной мести» и восстановить функционирование правовых институтов». Ярема отметил, что работу правоохранительной системы нельзя направлять на выполнение политических задач. Он напомнил, что несколько месяцев назад нарушил «неудобную тему» необходимости освобождения центра Киева от палаток псевдомайдановцев, и тогда часть общества отрицательно восприняла позицию прокуратуры, в то же время теперь, когда на Майдане восстановлена законность, об этом уже никто не вспоминает.

Ярема также высказал свое мнение относительно Закона «Об очищении власти». «Не могу согласиться с прямым нарушением Конституции, когда игнорируется принцип индивидуальной ответственности и презумпции невиновности», - сказал он.

«Когда государственная стратегия разменивается на сиюминутный интерес, сама властная конструкция становится шаткой и ненадежной. Шаг ответственности - говорить правду и ожидаемо принять на себя негатив общественного недовольства», - подчеркнул генеральный прокурор.