В БЮТ увидели особый стиль бездеятельности Черновецкого

Лидер фракции БЮТ в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА заявляет, что сегодня столица живет не понятно по какому бюджету.

Как сообщает газета «Комментарии», по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, «либо все незаконно финансируется по новому бюджету, либо по старому, который значительно меньше».

При этом, ссылаясь на источники в Киевгорадминистрации, газета пишет, что столичный голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще не завизировал киевский бюджет-2008, принятый Киевсоветом еще 17 января этого года. Эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть в пресс-службах Киевсовета и КГГА.

«Однако согласно регламенту Киевсовета любое принятое и не возвращенное в течение пяти дней мэром на повторное рассмотрение решение этого органа должно быть подписано главой КГГА и опубликовано в течение 30 дней в газете «Хрещатик». Публикация в этом официальном органе столичной власти означает вступление акта Киевсовета в силу», - отмечает издание.

В то же время, пока в «Хрещатике» не было официальной публикации решения о принятии бюджета-2008. Издание также сообщает, что лидер оппозиционной к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ фракции БЮТ Т.МЕЛИХОВА жаловалось на то, что «бютовцы» до сих пор не могут получить на руки уже подписанный бюджет, к которому у них есть претензии.

Т.МЕЛИХОВА не исключает, что действительно бюджет не подписан. «Должна сказать, что это такой стиль бездеятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который, видимо, боится ответственности», - цитирует ее слова газета.

Т.МЕЛИХОВА также недоумевает по какой «смете» сейчас живет Киев. Согласно проекту столичного бюджета на 2008г., за который проголосовало 87 депутатов Киевсовета, его доходная часть составляет 20 млрд. 326 млн. грн., а расходная – 20 млрд. 726 млн. грн. Консолидированный бюджет – с учетом бюджетов 10 районов столицы – составляет 24 млрд. 850 млн. грн.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ назвал принятый бюджет самым «социальным» за многие годы, напоминает газета. Однако, по мнению экспертов, в бюджете существует, кроме реального дефицита, предусмотренного на уровне 2,5%, и дефицит скрытый. Доходная часть прошлогоднего бюджета Киева составляла 13 млрд. 464 млн. грн.