Жизнь без «красных»

Нынешние выборы Верховной Рады можно назвать особенными по ряду причин. И одной из них, судя по выкладкам социологов, может стать финал глобальной политической карьеры атавизма под названием Коммунистическая партия. И такой «приговор», вынесенный и исполненный избирателями, пожалуй, будет правильнее, честнее и действеннее решения по будущему бренда КПУ, который рано или поздно вынесет суд.

Иск о запрете деятельности Коммунистической партии Украины, поданный Минюстом в июле текущего года, тоже имеет под собой веские основания. В мотивационной его части речь идет о поддержке украинскими коммунистами военной агрессии против Украины, захвата Крыма Россией, псевдореферендумов в Крыму, Донецкой и Луганской областях и, в дальнейшем, поддержке сепаратистов на Востоке страны. Но здесь, стоит отметить, Уголовный кодекс Украины предусматривает исключительно персональную ответственность за подобные деяния. То есть, по этим обвинениям можно привлечь к ответственности лишь отдельно взятых коммунистов, которые «отличились» антиукраинской деятельностью. Партию же можно запретить лишь решением Верховного суда и по причинам, исчерпывающий перечень которых имеется в законе «О политических партиях в Украине».

А согласно ему, в частности, деятельность партии запрещается, если ее программные цели или деятельность направлены на ликвидацию независимости страны, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыв безопасности государства, незаконный захват власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, а также на здоровье населения. Инкриминировать что-либо из этого списка, в целом, КПУ – нереально (в программе партии речь ни о чем подобном не идет, да и публично партия ликвидацию украинской государственности своей целью не объявляла), в случае вынесения украинским судом решения о запрете КПУ по этим статьям – вердикт с почти стопроцентной вероятностью будет отменен Европейским судом, в который, будьте уверены, не преминут обратится формально ратующие против сближения с ЕС «комми».

Грубо говоря, реальность такова, что, соблюдая юридические процедуры существующих украинских законов и демократическую процедуру европейского образца, запретить КПУ, как это сделали в свое время балтийские страны, у Украины возможности нет.

Технически можно еще, конечно, просто объявить коммунистов вне закона, внеся дополнения к люстрационному закону «Об очищении власти». Но, при этом, исходя из духа действующего люстрационного законодательства, запрет в таком исполнении, если его удастся протолкнуть в ВР, коснется не идеологии (как произошло в странах Балтии), а отдельных персонажей и конкретных партийных деятелей.

А, если пойти другим путем, и законодательно (или в судебном порядке) запретить коммунистическую идеологию, то толку от такого «запрета» будет еще меньше: у КПУ может появиться возможность последовать примеру компартий Германии или Польши – которые сменили свои названия, программы, обновили некоторые лица – и вновь полезли в парламент.

Иными словами, что спецзакон, что судебный вердикт в деле о политическом полутрупе – сомнительное решение проблемы.

Единственный патологоанатом, чей эпикриз истории болезни в отношении любой агонизирующей партии может быть окончательным и не подлежащим обжалованию – это украинский народ.

И лучшая люстрация для политика и политпроекта – это процент отданных избирателями голосов, уверенно стремящийся к нулю.

И это будет символично и правильно, если Украина избавиться от пережитков прошлого самым честным, самым простым и понятным, неоспоримым и демократическим образом: просто, не отдав свои голоса за фантомные боли.

…И шагнет в нормальное будущее, выбор которого был сделан украинцами под пулями хладнокровных убийц этой зимой на морозе в Киеве. Последовав, таким образом, примеру Молдовы, где Компартия (до этого много лет удерживавшая государство на последних местах в Европе по экономическому и социальному развитию) лишь совсем недавно потеряла власть, расчистив стране путь в сторону ЕС, на котором свободные от красных атавизмов молдаване уже успели обзавестись безвизовым режимом.

Татьяна Урбанская