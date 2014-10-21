В Старобешево обосновался отряд женщин-снайперов - ГИ "Права справа"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители, члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит.

Снегирев сообщил, что «снайперы заняли местный Дом культуры и детский сад, сейчас они там обустраиваются».

Читайте такжеНа похоронах очередного "добровольца" из РФ у журналиста отобрали интервью с близкими погибшегоПо мнению активиста, этот факт «странным образом совпал с заявлением в Твиттере так называемого «премьер-министра ДНР» Александра Захарченко о прекращении перемирия».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время телефонного разговора подчеркнули необходимость обеспечения режима полного прекращения огня и артиллерийской тишине на востоке Украины.