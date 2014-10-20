Главарь боевиков Захарченко заявил о срыве перемирия

Сегодняшний обстрел Донецка подрывает переговорный процесс между "ДНР" и Киевом, заявил РИА Новости премьер так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

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"Уже точно никаких разговоров по поводу перемирия с силовиками мы, конечно, вообще сесть не можем (за стол переговоров — ред.)", — сказал Захарченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, в Донецке произошел взрыв недалеко от здания, где проводил совещание вице-премьер самопровозглашенной «ДНР» Андрей Пургин.

Также сегодня был обстрелян стадион «Донбасс Арена».