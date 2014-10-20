Главарь боевиков Захарченко заявил о срыве перемирия
19:39, 20 октября 2014Политика
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"Премьер" террористической организации "Донецкая народная республика" Александр Захарченко заявил, что власти "ДНР" и Киева не ведут никаких переговоров о перемирии.
REUTERS
Сегодняшний обстрел Донецка подрывает переговорный процесс между "ДНР" и Киевом, заявил РИА Новости премьер так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.
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"Уже точно никаких разговоров по поводу перемирия с силовиками мы, конечно, вообще сесть не можем (за стол переговоров — ред.)", — сказал Захарченко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, в Донецке произошел взрыв недалеко от здания, где проводил совещание вице-премьер самопровозглашенной «ДНР» Андрей Пургин.
Также сегодня был обстрелян стадион «Донбасс Арена».
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