Порошенко и Путин подчеркивают необходимость полного прекращения огня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Путина.

Также президенты обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам беседы глав государств.

«С учетом итогов переговоров, которые состоялись на днях в Милане в различных форматах, стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в газовой сфере», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутин пообещал полностью выполнять минские соглашения - ПорошенкоНапомним, режим прекращения огня на Донбассе действует с 5 сентября.

Боевики "ЛНР" и "ДНР" постоянно его нарушают, обстреливая украинских силовиков, в частности, в аэропорту Донецка. Количество нарушений в сутки может составлять несколько десятков.

По данным украинского МИД, по состоянию на 15 октября за время перемирия на востоке Украины боевики свыше 1,4 тыс. раз его нарушали, погибли 68 украинских военных и 51 гражданское лицо.

Вчера "премьер" террористической организации "Донецкая народная республика" Александр Захарченко заявил о срыве перемирия из-за сверхмощного взрыва в Донецке. Тогда взрывная волна прокатилась по всему городу. По сообщениям местных жителей, во многих районах в домах выбило не только стекла, но и оконные рамы.

Боевики обвиняют силы АТО в применении баллистической ракеты, в СНБО считают, что взрыв произошел из-за неудачной попытки террористов наладить производство взрывчатки.