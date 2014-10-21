Кабмин образовал Совет по вопросам коммуникаций

Соответствующее постановление №544 от 16 октября 2014 года опубликовано на правительственном портале.

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Руководителем Совета определен министр Кабинета министров Остап Семерак. Также в составе Совета утверждены: первые заместители министров инфраструктуры, молодежи и спорта, здравоохранения, финансов, а также заместители министров аграрной политики и продовольствия, внутренних дел - руководитель аппарата, экологии и природных ресурсов - руководитель аппарата, экономического развития и торговли - руководитель аппарата, энергетики и угольной промышленности, иностранных дел, культуры - руководитель аппарата, обороны, образования и науки, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, юстиции, заместитель председателя Госкомтелерадио, директор Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Как отмечается в документе, Совет создан "с целью содействия обеспечению деятельности органов исполнительной власти в сфере коммуникаций с общественностью, выработки единой коммуникативной политики, направленной на совершенствование процесса информирования о деятельности Кабинета министров, центральных и местных органов исполнительной власти, а также обеспечения обратной связи с общественностью".