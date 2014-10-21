Российские войска по-прежнему на границе с Украиной (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 4 военных «Мы наблюдали за началом движения российских войск, базирующихся вдоль украинско-российской границы на территории РФ. Они якобы принимали участие в военных учениях, однако констатировать то, что все они отведены в места основного базирования, мы не можем, большинство из них остаются на месте», - заявил Лысенко.