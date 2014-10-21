Российские войска по-прежнему на границе с Украиной (карта АТО)
14:01, 21 октября 2014Политика
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Российские войска продолжают находиться на границе с Украиной.
Военные РФ по-прежнему на границе с Украиной / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 4 военных «Мы наблюдали за началом движения российских войск, базирующихся вдоль украинско-российской границы на территории РФ. Они якобы принимали участие в военных учениях, однако констатировать то, что все они отведены в места основного базирования, мы не можем, большинство из них остаются на месте», - заявил Лысенко.
Ситуация в зоне АТО по состоянию на 21 октября / rnbo.gov.ua
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