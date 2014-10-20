В ЕС вновь подчеркивают, что вносить изменения в СА с Украиной могут только ее участники

22:41, 20 октября 2014
Политика
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Совет ЕС по вопросам иностранных дел приветствует ратификацию украинским и европейским парламентами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и подчеркивает, что текст двустороннего соглашения может быть изменен исключительно по просьбе одной стороны и при согласии другой.

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Об этом говорится в выводах, принятых по результатам заседания, которое состоялось сегодня в Люксембурге.

«Совет напоминает, что Соглашение об ассоциации является двусторонним соглашением, и любые изменения в него могут быть приняты только по просьбе одной стороны и при согласии другой», - подчеркивается в выводах.

Кроме того, Совет ЕС приветствует предложение Европейской комиссии о продлении действия автономных торговых преференций для Украины в соответствии с заявлением от 12 сентября. «Это подчеркивает важность для всех сторон строго придерживаться их обязательств, взятых в совместном заявлении министров, которое является неотъемлемой частью всеобъемлющего мирного процесса в Украине, уважая территориальную целостность и право Украины принимать решение о своей судьбе», - отмечается в выводах. 

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Совет ЕС по вопросам иностранных дел также приветствует ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации украинским и европейским парламентом, которое позволяет временное применение соответствующих положений Соглашения об ассоциации с 1 ноября. «Он призывает Украину продолжить процесс предусмотренных реформ и экономической модернизации», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин надеется откорректировать некоторые положения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. 

В то же время Украина и ЕС отмечают, что внесение изменений в Соглашение об ассоциации по требованию третьей стороны неприемлемо. 

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины. 

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После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня. 

16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли. 

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров. 

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле перед ратификацией Соглашения об ассоциации с Украиной говорил, что это решение было принято в связи с угрозой РФ начать широкомасштабную торговую войну. 

Между тем еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гухт заявлял, что ЕС может изменить решение об отсрочке ЗСТ, если Россия нарушит трехсторонние брюссельские договоренности.

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