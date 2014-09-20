Еврокомиссия рекомендовала Европарламенту отсрочить свободную торговлю с Украиной

Фактически это означает официальную отсрочку зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, о чем 12 сентября предварительно договорились министры Украины, ЕС и России.

Соответствующий документ с предложениями ЕК опубликован на официальном сайте Еврокомиссии 19 сентября, пишет ZN.UA.

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В частности, в Еврокомиссии отмечают, что ввиду беспрецедентных политических, экономических проблем Украины, а также вызовов безопасности, с целью поддержать ее экономику, ЕК приняла решение продлить односторонние торговые уступки.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми 12 сентября (на трехсторонних министерских переговорах между РФ, Украиной и ЕС) в Брюсселе, Еврокомиссия официально рекомендовала СоветуЕС продлить действие односторонних торговых преференций для Украины до 31 декабря 2015 года", - говорится в документе.

Также в документе снова подчеркнуто, что данное решение является "частью всеобъемлющего мирного процесса в Украине".

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При этом в документе указано, что ЕС оставляет за собой право приостановить преференции в случае подрыва Украиной фундаментальных принципов ЕС: уважения прав человека, демократии и верховенства закона.

Напомним, МИД Украины Павел Климкин заявлял, что отсрочка касается лишь экономической части соглашения, политическая вступит в силу