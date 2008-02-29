Янукович не видит ничего плохого в желании Богатырёвой

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что одна из региональных ячеек партии рассмотрит вопрос о пребывании в ее рядах Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, которая согласилась занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны вопреки решению Партии регионов о переходе в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Решение, которое будет принято партией, согласно с нашим уставом, это решение будет принимать первичная организация. Рассмотрение этого вопроса уже запланировано и будет рассмотрено», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, лидер Партии регионов не видит ничего плохого в желании Р.БОГАТЫРЕВОЙ сохранить членство в партии. «Это желание Раисы Васильевны, в этом нет ничего плохого», - добавил он.

Между тем, В.ЯНУКОВИЧ считает рассмотрение вопроса о пребывании Р.БОГАТЫРЕВОЙ в составе Партии регионов «достаточно чувствительным».

«Она приняла свое решение, и если она в своей работе будет выполнять программные принципы и устав партии, будут сделаны выводы и принято решение», - пояснил лидер Партии регионов.