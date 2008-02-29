Терехин: терпеть не могу социалистов

Главный финансист БЮТ Сергей Терехин убежден, что чем меньше украинцев будут знать имя премьер-министра, тем комфортнее станет жизнь в стране. Об этом политик заявил в интервью "Контрактам".

"Один из французских президентов социалист Жискар Дестен в свое время сказал, что социализм в его понимании — ­это когда качество жизни людей в деревне не ниже, чем у жителей центра города. Я не социалист и терпеть не могу социалистов, но в данном вопросе целиком и полностью согласен с этим выражением. Полагаю: чем меньше украинцев будет знать имя премьер министра, тем лучше будет для страны", - сказал народный депутат.

Сергей Терехин считает, что новое правительство идет правильным путем и доходы граждан могут вырасти: "Вспомним 2005 год, оставшийся в памяти у большинства как год бензинового, сахарного и мясного кризисов. Ведь помимо «распиаренных» кризисов реальные доходы граждан тогда выросли на 24,2%, при том, что инфляция составляла 10%. А в минувшем году доходы среднестатистического гражданина выросли на 11%, а инфляция превышает 16%."