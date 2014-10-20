Конгрессмены США обвиняют РФ в намерении разместить носители тактического ядерного оружия в Крыму

Об этом сообщает российская газета КоммерсантЪ.

О планах размещения тактического ядерного оружия на территории полуострова члены Конгресса сообщили в письме президенту США Бараку Обаме.

Законодатели утверждают, что еще в начале августа российская власть приняла решение о переброске в Крым бомбардировщиков Ту-22М3 и комплексов "Искандер-М", способных в перспективе наносить удары высокоточными крылатыми ракетами Р-500, в том числе с ядерными боеголовками. Последнее, по словам члена комитета по делам вооруженных сил Сената США Джеймса Инофе, является прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного СССР в 1987 году.

Читайте такжеЗа пять месяцев суда 24 стран заходили в закрытые порты оккупированного Крыма - источник"Размещение ядерного оружия на суверенной территории другого государства без его согласия является коварным и циничным решением. Это даст возможность России вплотную приблизиться к базам НАТО, получив военное превосходство в регионе", - говорится в письме.

Законодатели потребовали перед президентом США уже в ближайшее время проинформировать Конгресс о возможных ответных шагах, которые могут сделать в Вашингтоне. Первым из них, как считают члены нижней палаты, могло бы стать решение о полном прекращении всех контактов между членами военного альянса и Москвой, а также вывода российского военного персонала "с баз и объектов НАТО".

Они также предложили запретить в России проведение инспекционных полетов в рамках Договора "открытое небо" (дает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга с целью соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями).

Читайте такжеМАГАТЭ осудил попытки России присвоить ядерные объекты в КрымуПо словам источника издания в Генштабе ВС РФ, решение о размещении морского ракетоносного авиаполка с бомбардировщиками Ту-22М3, находящихся на вооружении в Гвардейском, принято, однако окончательно процесс будет завершен лишь в 2016 году (к этому моменту должна быть проведена глубокая модернизация наземной инфраструктуры авиабазы).