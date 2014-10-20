Боевики получили новую партию вооружения из РФ и стягивают силы к Дебальцево – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Российско-террористические войска продолжают накопление сил в районе н.п.Дебальцево. В полосе Горловка-Никишино численность бандформирований превысила показатель в 3 тыс. человек, сюда же переброшено до 2/3 единиц бронетехники и артиллерии, имеющихся в распоряжении "ДНР", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: силовики вытеснили военных РФ и боевиков из-под СмелогоКроме того, по словам Тымчука, в Луганской области заканчивается ротация в подразделениях войск РФ и мероприятия по восстановлению боеспособности ударных групп местных террористических формирований. В районе н.п.Станица Луганская идёт "передача техники" боевикам от российских специалистов.

Также отмечается, что на протяжении последней недели серьезно возросли боевые возможности "бригады «Призрак" (командир – А.Мозговой) за счет вооружения и техники, переданной боевикам россиянами.