В Украине разработают национальную разведывательную программу

Об этом в интервью ZN.UA заявил Игорь Смешко, недавно назначенный главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. По его словам, это будет документ "максимального уровня секретности".

Читайте такжеПорошенко создал комитет по вопросам разведки при президенте

На вопрос издания, будет ли названа Российская Федерация основным противником Украины, Игорь Смешко ответил, что закон запрещает ему раскрывать информацию о том, какая страна представляет собой угрозу национальной безопасности.

"Кто в этой программе будет назван противником №1, этого по существующему законодательству мы не можем говорить. Но по сути… Украина ведет боевые действия. Значительная часть нашей территории оккупирована соседней страной. Не выходя за рамки закона о государственной тайне, я могу сказать: это не Украина обозначила, кто является ее основным противником, или как говорят в разведке, кто стал нашим стратегическим оппонентом, какая страна представляет собой угрозу национальной безопасности", - сказал он.