Путин: РФ ничего не будет поставлять Украине в долг

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал журналистам в Милане, отвечая на вопрос будет ли поставлять РФ Украине газ в долг, если там будут зимой замерзать города.

«В долг Россия уже ничего поставлять не будет. И я скажу почему. Во-первых, нужна определенная дисциплина потребителя. Ведь уровень собираемости, скажем, на Украине очень низкий, гораздо ниже, чем в России. Да и стоимость, цена достаточно низкая», - сказал Путин.

По его словам, газ поставлен в объеме 4 или 5 млрд долл и заморожен украинским правительством в газовых хранилищах.

«Они их не поднимают, эти объемы, и не направляют в химическую отрасль Украины. Но это как бы внутренние проблемы Украины. А наша проблема в том, что, посчитайте: 4,5, плюс миллиард 800, плюс миллиард 400, – сколько там набегает? Уже под десятку набегает. Но мы больше не можем поставлять в кредит, это невозможно», - заявил он.

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По словам Путина, данной ситуации европейские партнеры должны Украине подставить плечо и помочь.

«Мы помогаем, это очевидный факт, но мы рискуем, мы взяли этот риск на себя. Пусть европейцы тоже хоть чем-то рискнут. Там сумма, не сопоставимая с тем, что мы уже сделали. Вот этот бридж-кредит, который можно дать, либо обеспечить гарантии первоклассного европейского банка, в разы меньше, чем то, о чем я говорю, сделано со стороны России», - сказал он.