Впервые в истории США каждый сотый гражданин оказался в тюрьме

В настоящее время в тюрьмах и следственных изоляторах Соединенных Штатов содержится почти один процент граждан страны. Такое количество заключенных отмечено впервые в истории.

Тем самым Соединенные Штаты являются лидером в развитии пенитенциарной системы. С другой стороны, непосильная нагрузка на бюджет в плане содержания такого числа узников заставляет власти выпускать на волю или вовсе оставлять на свободе тех, кто совершил легкие преступления.

Статистика свидетельствует, что на начало 2008 года в заключении находилось 2 миллиона 319 тысяч 258 американцев или 0,991 процента от общего числа граждан. За 2007 год количество заключенных возросло в 36 штатах.

Согласно исследованиям Pew Center, только за 2007 год в 50 штатах было потрачено 49 миллиардов долларов на содержание объектов пенитенциарной системы. При этом еще 20 лет назад эта сумма не достигала и 11 миллиардов долларов.

Эксперты также утверждают, что на содержание всевозможных тюрем уходит в 6 раз больше средств, чем на нужды высшего образования. Так, в среднем каждый штат тратит 6,8% своего бюджета на содержание узников. При этом лидером по затратам оказались власти штата Орегон, истратившие на тюрьмы 10,9% бюджета. Напротив, в Алабаме аналогичные траты составили лишь 2,6 процента.

Добавим, что в Китае с его более чем миллиардным населением количество заключенных исчисляется полутора миллионами. В России же на 100 тысяч жителей приходится 628 заключенных. Их общее количество, согласно данным ФСИН, достигает 885 тысяч. Далее в десятку стран с наибольшей долей заключенных входят государства на пространстве бывшего Советского Союза.

Кроме того, Соединенные Штаты остаются одним из лидеров по числу смертных приговоров. По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2006 году в стране были казнены 53 преступника. Больше казненных было только в Китае, Иране, Пакистане, Ираке и Судане.

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