В США не спешат с выводами относительно встреч в Милане, ожидая официальной информации
США ждут официальной информации из Милана относительно российско-украинских договоренностей
Об этом сообщила журналистам в пятницу представитель госдепартамента США Мари Харф, передает РИА Новости.
"Посмотрим сообщения из Милана, есть ли какой-либо прогресс оттуда. Но, насколько я понимаю, президенты Порошенко и Путин встретились в Милане, просто нет пока оттуда информации", — сказала Харф.
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По ее словам, пока что в Вашингтоне знают, что в Милане обсуждалась ситуация на востоке Украины и вопрос поставок российского газа.
Харф добавила, что США рассчитывают на деэскалацию ситуации на востоке Украины.
"Насилие в аэропорту (Донецка) должно быть остановлено, заложники должны быть отпущены. Суверенитет над украинско-российской международной границей должен быть восстановлен. Эта граница должна быть закрыта, должна быть отчетность. Иностранные силы и оружие должны быть выведены", — сказала Харф.
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Напомним, сегодня в Милане состоялась двусторонняя встреча Президентов Украины и России.
Президент Украины отметил, что переговоры прошли безрезультатно.