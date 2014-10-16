СНБО: пропавшими без вести на Донбассе числятся 330 бойцов АТО, 357 – в плену

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. "Пропавших без вести, по официальным данным, мы имеем 330 человек, пленных (среди военных) мы имеем 357 человек", - сказал Владимир Полевой.

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При этом он подчеркнул, что относительно информации о пропавших без вести оперирует официальными цифрами. "Здесь есть различия, но я не хотел бы, чтобы по этому поводу были спекуляции", - сказал представитель информационно-аналитического центра СНБО.

"Действует приказ о том, что данные о пропавших без вести во время активных наступательных действий противника в секторах Б и Д в конце августа-начале сентября все еще являются закрытыми. Поэтому объективно это не все данные. Но те данные, которыми мы оперируем, это 330 пропавших без вести и 357 пленных", - заявил он.

Он также пояснил, кто относится к категории "пропавшие без вести". "Это военнослужащие, которые, например, не вернулись с задания и их непосредственный командир доложил об этом факте. Например, на территориях, которые захватили российские наемники или незаконные вооруженные формирования, все еще остались бойцы: они могут оказаться в плену, могут оказаться в больнице, некоторые из этих людей все еще возвращаются, переходят условную линию фронта", - сказал Владимир Полевой.