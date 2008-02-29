Авто Чорновила эвакуировали прямо у него перед носом
09:23, 29 февраля 2008Политика
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Нардеп хочет судиться с КГГА и ГАИ
|Тарас Чорновил
Когда Чорновил узнал о том, что его авто увезли на штрафплощадку, сразу поехал выручать четырехколесного друга. «Я решил заплатить 410 грн., но теперь имею все документы, и буду судиться с КГГА и ГАИ за то, что они незаконно забирают машины», - говорит нардеп. Чорновил еще раз просмотрел украинские законы и правила дорожного движения, и обнаружил, что законных оснований для деятельности эвакуаторов нет. «Власти даже предупреждающие знаки об эвакуаторах не могут производить и устанавливать, их вообще не предусмотрено в ПДД!», - говорит он. Газета попыталась получить комментарий от эвакуаторных служб, но там не нашли время прокомментировать ситуацию.
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