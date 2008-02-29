Авто Чорновила эвакуировали прямо у него перед носом

В среду нардеп Тарас Чорновил стал жертвой эвакуаторщиков. Его личный автомобиль Skoda Superb с номерами ВР эвакуировали прямо у него перед носом, с улицы Садовой в двух метрах от Верховной Рады, пишет " Сегодня ". Здесь депутаты, приезжающие поработать в парламент, бросают свои дорогующие автомобили. «Я всегда оставляю там машину, и никаких проблем раньше не было. Как рассказали мне потом, моя машина стала жертвой какого-то милицейского босса, который проезжал по Садовой к Кабмину, и дал приказ эвакуировать стоявшее авто», - сказал нам депутат.

Когда Чорновил узнал о том, что его авто увезли на штрафплощадку, сразу поехал выручать четырехколесного друга. «Я решил заплатить 410 грн., но теперь имею все документы, и буду судиться с КГГА и ГАИ за то, что они незаконно забирают машины», - говорит нардеп. Чорновил еще раз просмотрел украинские законы и правила дорожного движения, и обнаружил, что законных оснований для деятельности эвакуаторов нет. «Власти даже предупреждающие знаки об эвакуаторах не могут производить и устанавливать, их вообще не предусмотрено в ПДД!», - говорит он. Газета попыталась получить комментарий от эвакуаторных служб, но там не нашли время прокомментировать ситуацию.